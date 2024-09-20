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Düzce'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda bir otomobil yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:18
Düzce'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Düzce'de Yangın Paniği

Anadolu Otoyolu üzerinde Düzce kesiminde, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın durumu paniğe yol açtı.

Olayın Gelişimi

Otoyolun Ankara yönünde ilerleyen Abbas B. yönetimindeki 06 DUB 821 plakalı otomobil, Kaynaşlı Üçküprü mevkiinde birden alev aldı.

Sürücünün Müdahalesi

Sürücü, yangını fark ettikten sonra aracını hemen yol kenarına çekerek dışarı çıktı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti ve kısa sürede söndürmeyi başardı.

Ulaşım Etkileniyor

Yangın söndürme çalışması sırasında otoyolda ulaşım kısa bir süre tek şeritten verildi. Yangından hasar alan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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