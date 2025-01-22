Düzce'de TIR ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Düzce'de TIR ile Hafif Ticari Araç Kazası
Düzce'de, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. M.Ç. yönetimindeki 81 FN 972 plakalı araç, D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Kaynaşlı Dörtyol mevkisinde, R.K. idaresindeki 14 ABS 506 plakalı tomruk yüklü tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye gönderildi. Yaralı M.Ç, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.