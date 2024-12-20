Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'deki Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklamalar

Düzce'de, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde C.T. ve Ö.F.Ç. isimli zanlıları takibe aldı. Şüphelilerin Aziziye Mahallesi'ndeki ikametlerine düzenlenen operasyonda, narkotik dedektör köpekleri kullanılarak yapılan aramalarda önemli bulgulara ulaşıldı.

Operasyon sırasında, 75 gram sentetik uyuşturucu, 155 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.T. ve Ö.F.Ç., sevk edildikleri cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda 75 gram sentetik uyuşturucu, 155 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.