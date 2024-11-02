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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 02.11.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 23:19
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de, narkotik suçlarla mücadele kapsamındaki çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen bir operasyonun ardından 3 kişi tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konuralp bölgesinde E.Ç, E.N.Ü, B.V.S. ve F.A.Y isimli kişilerin aracında ve üzerinde arama yaptı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Yapılan aramaların sonucunda 70 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Dört şüpheliden üçü, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerden üçü, dava süreci sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin aracında ve...

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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