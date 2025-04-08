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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 21:36
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu Başarılı Sonuçlandı

Düzce'de düzenlenen büyük bir uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Operasyon sonucu F.C., S.S. ve K.D. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplamda 5 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 1 gram kokain, 3 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Yasal Süreç Başladı

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Düzce'de uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında...

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 1 gram kokain, 3 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

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