Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu: Taşıyıcı ve Satıcı Yakalandı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Düzce'de jandarma ekipleri, taşıyıcı M.G. ve satıcı D.G.'yi yakaladı; metamfetamin, kubar esrar, 1185 sentetik hap, silah ve 50 bin TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:38
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, ilçeye uyuşturucu madde getiren ve pazarlayan şahıslar yakalandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda silah ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ekipler, M.G. isimli şahsın 14 plakalı bir araçla ilçeye uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Durdurulan araçta, narkotik köpeği Oba ile yapılan aramada 116 gram metamfetamin ele geçirildi.

M.G.'nin uyuşturucuyu ilçedeki D.G.'ye götürdüğünü beyan etmesi üzerine ekipler D.G.'nin evinde de arama yaptı. Narkotik köpeği Oba'nın desteğiyle yapılan aramada, ev ve eklentilerinde şu maddeler ve materyaller bulundu:

430 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde, 106 gram kenevir tohumu olduğu değerlendirilen madde, 19 gram met olduğu değerlendirilen madde, 1 gram kokain olduğu değerlendirilen madde, hassas terazi, 6 adet tabanca ve 4 şarjör, 244 adet fişek, 6 adet tüfek, 55 adet fişek, 1185 adet sentetik hap, 50 bin TL nakit para, 50 Euro, 50 Dolar, 20 kaçak olduğu değerlendirilen karton sigara, 1 adet telefon ve 28 adet başkasına ait banka kartı.

Şahısların jandarmadaki sorgularının ve adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

