Düzce'de Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de Yangın Felaketi: İki Katlı Ev Yok Olma Eşiğinde

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen yangın, iki katlı bir evin tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Orta Mahalle'de, Tayfun D.'ye ait evde meydana gelen yangın, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İtfaiye Ekiplerinin Zamanında Müdahalesi

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahaleleri sayesinde kontrol altına alındı. Ancak, evin büyük bir kısmı alevler tarafından tahrip edildi ve artık kullanılmaz hale geldi.

Başkan Koloğlu'ndan Açıklama

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Koloğlu, "Ekiplerimiz yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır," dedi.

Yangının nedenine dair herhangi bir bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.