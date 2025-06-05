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Düzce'de Yapay Zeka Destekli Trafidar ile Bayram Denetimleri Güçleniyor

Düzce’de yapay zeka destekli 'trafidar' sayesinde, bayram tatili süresince 224 araca toplam 526 bin 645 lira ceza yazıldı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 00:09
Düzce'de Yapay Zeka Destekli Trafidar ile Bayram Denetimleri Güçleniyor

Düzce'de Bayram Tatilinde Akıllı Denetim Uygulaması

Düzce, Kurban Bayramı tatili boyunca denetimlerini yapay zeka destekli radar sistemi 'trafidar' ile güçlendiriyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun trafik akışını kontrol altında tutmak amacıyla ASELSAN tarafından üretilen bu sistemi kullanıyor.

Yapay Zeka ile Hız Denetimi

'Trafidar', araç ve plaka tanıma teknolojisi sayesinde, taşıt türüne göre belirlenen hız sınırlarını etkin bir şekilde tespit ediyor. Sistem, hız limitini aşan araçları otomatik olarak tespit ederek gerekli cezaları kesiyor.

D-100 kara yolunun çeşitli noktalarında 31 Mayıs'tan bu yana faaliyette olan cihaz, sadece 5 gün içerisinde hız sınırını aşan 224 araca 526 bin 645 lira ceza kesilmesini sağladı. Bu denetim sayesinde, güvenli bir bayram tatili geçirilmesi hedefleniyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili yoğunluğu...

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili yoğunluğu nedeniyle kentin giriş ve çıkışlarında ASELSAN tarafından üretilen "trafidar"ı kullanıyor. Yapay zeka destekli "trafidar", araç ve plaka tanıma sistemi sayesinde taşıt türüne göre güzergahta yapılması gereken hız sınırını tespit ediyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili yoğunluğu...

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili yoğunluğu nedeniyle kentin giriş ve çıkışlarında ASELSAN tarafından üretilen "trafidar"ı kullanıyor. Yapay zeka destekli "trafidar", araç ve plaka tanıma sistemi sayesinde taşıt türüne göre güzergahta yapılması gereken hız sınırını tespit ediyor.

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