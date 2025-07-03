Düzce'de Yaya Öldü: Otomobil Kazası

Düzce'de, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bir yaya, hastanede hayatını kaybetti. Kaza, D-100 karayolu Gümüşova Selamlar mevkisinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 81 ADU 700 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet V.'ye çarptı. Olayın ardından, İsmet V. yola savrularak ciddi şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan acil müdahalelere rağmen İsmet V. kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzce'de otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'de otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.