Düzce'deki o köy için AFAD harekete geçti: Köy parça parça yok oluyor

Düzce'de 120 evin bulunduğu Kersendüzü Mahallesi'ne ikinci kez heyelan vurdu. 8 ev ve köy yolu hasar gördü. AFAD ekipleri bölgede araştırma yaptı. Rapora göre, köyün altındaki su isale hattı sızıyor. Bu yüzden heyelan ve çökme oluyor. Toprak kaymaları devam edebilir.

2022'de karların erimesiyle Kersendüzü Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Mustafa Cebeci'nin 2 katlı evi ve 20 dönümlük arazisi göçtü. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri köyde araştırma yaptı. Mahalle, 'afete maruz bölge' olarak ilan edildi. 2 hafta önce de aynı yerde heyelan oldu. 8 ev hasar gördü, köy yolu çöktü.





KÖYÜN ALTINDAKİ SU İSALE HATTINDA SIZINTI TESPİT EDİLDİ

AFAD ekipleri, bölgede 'Jeolojik Etüt Raporu' hazırladı. Rapora göre, köyün altındaki su isale hattı sızıyor. Bu yüzden heyelan ve çökme oluyor. Raporda, zemin yapısı sebebiyle toprak kaymalarının devam edebileceği uyarısı yapılarak, "Elde edilen veriler doğrultusunda bölgenin zemin yapısına, yağış rejimine, fen ve sanat kurallarına ilgili yönetmeliklere uygun proje hazırlanarak heyelan önleme çalışmalarının yapılması gerektiği, yol güzergahı boyunca alandaki yüzey, atık su ve sızıntı suları gibi projelendirilmiş drenaj sistemleri ile toplanarak su kanalları yardımıyla bölgeden uzaklaştırılması kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bahattin Cebeci isimli mahalleli, "Evler oturulacak gibi değil. Evlerden çıktık ama eşyalarımız duruyor. AFAD ekipleri gelip, rapor hazırladı. Yaz ayına kadar hiçbir şey yapılamayacağını söylediler. 'Toprağın kuruması ve suyun çekilmesi lazım' dediler. Öyle bekliyoruz"" diye konuştu.