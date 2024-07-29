Düzce'deki Zincirleme Trafik Kazasında 7 Yaralı

Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası

Düzce'de 2 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay, Çapan F. tarafından yönetilen 81 AH 271 plakalı otomobilin, Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde bulunan Zahid Kevseri Bulvarı'ndaki ışıklı kavşaktan dönüş yapmasıyla başladı.

Çarpışma ve Sonuçları

Karşı yönden gelen Linay E. yönetimindeki 67 ADY 677 plakalı cip ile çarpışan otomobil, çarpmanın etkisiyle savrularak karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Sinan E. idaresindeki 06 CCH 181 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu, araçların sürücüleri ve içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Acil Müdahale ve Hastane Sevki

Olay yerine intikal eden ambulanslarla yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından, bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Düzce'de 2 otomobil 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Düzce'de 2 otomobil 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Düzce'de 2 otomobil 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Düzce'de 2 otomobil 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.