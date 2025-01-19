Düzce Tabiat Parkları, Yarıyıl Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

Düzce'de yarıyıl tatilinde doğa severler, şelalelerle dolu tabiat parklarına akın etti. Aileler piknik yapıp doğanın tadını çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 17:13
Düzce Tabiat Parkları, Yarıyıl Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

Düzce'de yarıyıl tatilini doğada geçirmek isteyen ziyaretçiler, şelalelerin ve doğal güzelliklerin keyfini çıkarmak üzere tabiat parklarını tercih ediyor.

Kent merkezine yalnızca 13 kilometre uzaklıktaki Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı ile 20 kilometre mesafedeki Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, İstanbul ve Ankara'ya yakın konumları sayesinde özellikle ailelerin uğrak noktaları arasında dikkat çekiyor.

Yarıyıl tatilinin ilk hafta sonunu güzel hava ile değerlendiren doğaseverler, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili bu bölgelerde piknik yapıp yürüyüş yapmanın keyfini sürdü.

Bazı ziyaretçiler, şelalelerin çevresinde hatıra fotoğrafı çekerken, piknik alanlarında sevdikleriyle hoş vakit geçirdi.

Bölgeye gelen misafirlerden bazıları ise Dome çadır ve bungalovlardan oluşan konaklama tesislerinde kalarak doğayla iç içe olmanın huzurunu yaşadı.

Son dönemlerde yapılan çevre düzenlemeleri ve modern sosyal ve konaklama tesisleri sayesinde Düzce'nin tabiat parkları, kentin en çok ziyaretçi çeken bölgelerinden biri haline geldi.

Düzce'de yarıyıl tatilini doğada geçirmek isteyenler şelalelerin bulunduğu tabiat parkları ve...

Düzce'de yarıyıl tatilini doğada geçirmek isteyenler şelalelerin bulunduğu tabiat parkları ve mesire alanlarını tercih ediyor.

Düzce'de yarıyıl tatilini doğada geçirmek isteyenler şelalelerin bulunduğu tabiat parkları ve...

Düzce'de yarıyıl tatilini doğada geçirmek isteyenler şelalelerin bulunduğu tabiat parkları ve mesire alanlarını tercih ediyor.

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