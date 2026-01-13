Düzce Valisi Selçuk Aslan’dan Veda Ziyaretleri: Emniyet ve Meclisle Buluştu

Mülkiye başmüfettişliğine atanan Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentteki kurumlara veda ziyaretleri gerçekleştirdi; güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:31
Düzce Valisi Selçuk Aslan’dan Veda Ziyaretleri: Emniyet ve Meclisle Buluştu

Düzce Valisi Selçuk Aslan’dan veda ziyaretleri

Mülkiye başmüfettişliğine atanan Aslan kentteki kurumları ziyaret etti

Mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Düzce Valisi Selçuk Aslan, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla kentteki kurumlara veda ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretler kapsamında İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve emniyet mensuplarıyla bir araya gelen Aslan, kent genelinde huzur ve asayişin sağlanması adına yürütülen çalışmalardan dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Vali Aslan ayrıca İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi'ni ziyaret ederek kurum yetkilileri ve meclis üyeleriyle görüştü. Ziyaretlerde görev süresi boyunca hayata geçirilen kırsal altyapı, yol ve içme suyu yatırımları ile kurumlar arası iş birliği değerlendirme konu başlıkları arasında yer aldı.

Aslan, kente yapılan hizmetlerdeki katkılarından dolayı kurum çalışanlarına ve meclis üyelerine teşekkür ederken, kurum temsilcileri de Aslan’a yeni görevinde başarı diledi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

