Düzce ve Sakarya'da Denize Girmek Yasaklandı: Olumsuz Hava Koşulları Etkili

Düzce ve Sakarya'da Denize Girmek Yasaklandı

Karadeniz'e kıyısı bulunan Düzce ve Sakarya'da, özellikle son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hava ve deniz şartlarının olumsuzluğundan dolayı vatandaşların güvenliği amacıyla denize girişler durduruldu.

Can Kurtaran Ekipleri Uyarıyor

Sahillere çekilen kırmızı bayrak ile deniz girmemeleri konusunda uyarılan vatandaşlar, cankurtaran ekiplerinin dikkatine alınması gerektiği konusunda bilgilendiriliyor. Bu yasak, Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerini de kapsıyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle, kaymakamlıklar tarafından bu 3 ilçede denize girmeye izin verilmiyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin cankurtaran ekipleri görev yaptıkları sahillerde, vatandaşları suya girmemeleri hususunda sıkı bir şekilde uyarıyor.

Güvenliğiniz için lütfen cankurtaranların uyarılarına dikkat ediniz.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.