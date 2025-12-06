(Düzeltme) Sivas Zara'da cezaevi nakil aracı devrildi: 7 jandarma, 2 Adalet Bakanlığı personeli yaralandı

(Düzeltme) Sivas Zara'da cezaevi nakil aracı devrildi
Kaza ve seyir bilgileri
Sivas’ın Zara ilçesinde meydana gelen kazada, D-200 Karayolu Tepeköy köyü mevkiinde saat 16.00 sıralarında Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ait nakil aracı devrildi. Araç, İmranlı istikametinden Zara istikametine seyir halindeyken sürücü R.K.’nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Yaralanan personel ve müdahale
Kazada, araçta bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığı personelinden 7 jandarma ile Adalet Bakanlığına bağlı 2 personel yaralandı. Yaralılar, Zara Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralı personelden 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.
Soruşturma
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmaları sürüyor.
SİVAS’IN ZARA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA YOLDAN ÇIKAN CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ, KAZADA 7 JANDARMA VE 2 ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ YARALANDI.