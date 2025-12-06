(Düzeltme) Sivas Zara'da cezaevi nakil aracı devrildi: 7 jandarma, 2 Adalet Bakanlığı personeli yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde D-200'de cezaevi nakil aracı devrildi; 7 jandarma ve 2 Adalet Bakanlığı personeli yaralandı, 2'sinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 19:25
Kaza ve seyir bilgileri

Sivas’ın Zara ilçesinde meydana gelen kazada, D-200 Karayolu Tepeköy köyü mevkiinde saat 16.00 sıralarında Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ait nakil aracı devrildi. Araç, İmranlı istikametinden Zara istikametine seyir halindeyken sürücü R.K.’nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Yaralanan personel ve müdahale

Kazada, araçta bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığı personelinden 7 jandarma ile Adalet Bakanlığına bağlı 2 personel yaralandı. Yaralılar, Zara Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralı personelden 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmaları sürüyor.

