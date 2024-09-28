Düzensiz Göçle Mücadelede Türkiye'nin Başarıları

Düzensiz Göçle Mücadele Çalışmaları

Türkiye, yılbaşından bu yana yürütülen düzenli süreçler neticesinde 93 bin 377 düzensiz göçmeni sınır dışı etti. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülke bu konuda insanı esas alan ve kamu güvenliğine öncelik tanıyan bir yaklaşım benimsiyor.

Sınır Güvenliği ve İstatistikler

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye, düzensiz göçle mücadelede önemli adımlar attı. 2020 yılında 43 bin 658, 2021de 50 bin 420, 2022de ise 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023'te bu rakam 130 bin 609 oldu. Yılın 20 Eylül tarihine kadar ise toplamda 93 bin 377 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Güvenlik Önlemleri

Türkiye, 1168 kilometrelik güvenlik duvarı ve 1440 kilometrelik devriye yolu inşa ederek sınır güvenliğini güçlendirmiştir. Ayrıca, 80 kilometre güvenlik duvarı ve 275 kilometre devriye yolu yapım çalışmaları da devam ediyor.

Düzensiz Göç ve Yakalama Operasyonları

2023'te, 214 bin 217 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. 182 bin 980 düzensiz göçmen sınır dışı edilirken, 511 bin 212 kişi kendiliğinden çıkış yaptı. Düzensiz göçle mücadeleye yönelik 9 bin 863 operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda 16 bin 136 kişi yakalandı.

Mobil Göç Noktaları ve Geri Dönüş Faaliyetleri

Düzensiz göçmenlerin tespitini hızlandırmak için 270 Mobil Göç Noktası aracı kullanılmakta. Bu araçlarda 1 milyon 581 bin 27 kişi sorgulanmış ve 138 bin 356 düzensiz göçmen tespit edilmiştir.

Öte yandan, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş programlarıyla 715 bin 654 Suriyelinin ülkelerine dönüşü sağlanmıştır. Bu yıl içerisinde 160 bin kişi bu hizmetten yararlanmıştır.