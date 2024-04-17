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Düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan “Kalkan-20” operasyonları ile 2 binden fazla kişi yakalandı

Göçmen kaçakçıları ve düzensiz kaçak göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-20” operasyonlarıyla 2 bin 101 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 18:04
Düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan “Kalkan-20” operasyonları ile 2 binden fazla kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili boyunca, Mobil Göç Noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-20" operasyonları ve denetimleri sonucunda çok sayıda kişinin yakalandığını duyurdu. Valiliklerin ve Göç İdaresi Başkanlığı’nın iş birliği ile yürütülen operasyon ve denetimlerde 40 bin 892 yabancının kimlik bilgileri incelendi. İncelemeler sonrasında 2 bin 101 kişi gözaltına alındı.

Mobil Göç Noktası

Denetim ve operasyonlarda 103’ü İstanbul’da olmak üzere 162 Mobil Göç Noktası araçları kullanıldı. Denetimler, 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirildi.

Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlükleri’ne gönderildiğini ve kişilerin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını da belirtti.

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