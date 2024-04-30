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Kekinizin lezzetini 3 katına çıkmasını sağlayacak yöntem! Meğerse anneler bu malzemeyi ekliyormuş

Bu tarifle kekiniz 3 kat lezzetli olacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 20:39
Kekinizin lezzetini 3 katına çıkmasını sağlayacak yöntem! Meğerse anneler bu malzemeyi ekliyormuş

Kekler bu tarifle daha lezzetli oluyormuş! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KEKİN LEZZETİNİ ARTIRMA YÖNTEMLERİ

Keklerinizin daha lezzetli ve puf puf kabarmasını istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin! Kek yaparken ufak noktalara dikkat ederek daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz. İlk olarak bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Tereyağı ve yumurta gibi malzemeler oda sıcaklığında olursa kek daha iyi kabarır. Aynı zamanda un, kabartma tozu gibi kuru malzemelerin de iyi şekilde karıştırılması gerekiyor. 

lezzetli kek tarifi

Puf puf kabaran bir kek yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 3 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2.5 su bardağı un. İlk olarak üç tane yumurta bir kaba kırılır ve üstüne şeker eklenerek 3-4 dakika iyice çırpılır. Daha sonra üstüne süt, sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya ve un eklenerek iyice tekrar çırpılır. Kek kalıbı tereyağ ile yağlanır ve üstüne hazırlanan karışım dökülür. Önceden ısıtılan 150 derece fırında üstü kızarana kadar pişirilir. 

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