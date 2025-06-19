DOLAR
39,56 -0,09%
EURO
45,56 -0,39%
ALTIN
4.289,89 -0,3%
BITCOIN
4.143.852,91 0,21%

e-Call ile Yılbaşından Bu Yana 3.902 Yaralıya Ulaşıldı

Türkiye'de e-Call sistemi, Ocak-Haziran 2023 arasında 3.902 yaralıya acil yardım ulaştırdı. 134 bin çağrıdan 4.089'ı gerçek vakaya döndü.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 13:05
e-Call ile Yılbaşından Bu Yana 3.902 Yaralıya Ulaşıldı

e-Call Sistemi ile Acil Müdahale Süresi Azaldı

Türkiye genelinde 1 Ocak-17 Haziran tarihleri arasında, e-Call sistemi üzerinden 134 bin 238 çağrı yapılırken, 4 bin 89'unun asıl acil çağrı olarak kaydedildiği bildirildi. Bu süreçte 2 bin 470 trafik kazasında 3 bin 902 yaralıya yardım ulaştırıldı.

Otomatik Acil Çağrı ile Hızlı Müdahale

e-Call, özellikle mayıs ayında Niğde'de bir Togg otomobilinin kaza yapması ardından gündeme geldi. Olay sonrasında aracın güvenlik sistemleri devreye girerek 112 Acil Çağrı Merkezini otomatik olarak aradı ve olay yerinin konum bilgisini paylaştı. Bu tür kazalarda, sürücünün ve yolcuların müdahale etmesine gerek kalmadan çağrı merkezi ile iletişim sağlandı.

Sistemin Faydaları ve İşleyişi

112 Acil Çağrı Merkezi Bilgi İşlem ve Teknik Hizmetler Şube Müdürü Burak Kalpakçıoğlu, e-Call'un 2018'den itibaren zorunlu hale getirildiğini belirtti. Kalpakçıoğlu, "Kaza anında yalnızca aracın SOS tuşuna basmak veya kaza gerçekleşmesi yeterlidir. Bu sayede sağlık ve kurtarma ekipleri, olay yerini hızlı bir şekilde tespit ederek müdahale edebiliyor" dedi.

Kesintisiz Hizmet İçin Atılan Adımlar

Niğde'deki kaza sonrasında yardım ekiplerinin çağrıya anında müdahale ettiğini belirten Kalpakçıoğlu, "Kaza anında alınan sinyallerin hızlıca değerlendirildiğini ve yardıma ihtiyaç olup olmadığının tespit edildiğini" ifade etti. Ayrıca, e-Call sisteminin öğrenilmesi ve doğru kullanılması adına halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Asılsız Çağrılar ve Kuşku

Asılsız çağrılar konusunda da uyarılarda bulunan Kalpakçıoğlu, "Sistemi denemek amacıyla yapılan asılsız çağrıları en aza indirgememiz gerekiyor" dedi. e-Call sisteminin önemli bir akıllı ulaşım teknolojisi olduğunu belirtti ve vatandaşların sadece gerçek acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları gerektiğini vurguladı.

Acil Durumlarda e-Call'un Gücü

e-Call sistemi, ciddi çarpışma anında araç içindeki sensörler sayesinde otomatik olarak devreye giriyor. Sistem, kaza yerinin konumunu ve diğer kritik bilgileri 112 Acil Çağrı Merkezine iletiyor. Bu sayede, yolcular bilinç kaybı yaşasa bile kurtarma ekipleri kazanın yerini anında öğrenebiliyor.

Türkiye’deki e-Call Uygulaması

Avrupa Birliği ülkelerinde zorunlu hale getirilen e-Call sistemi, Türkiye'de de 31 Mart 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeler ile e-Call aramalarının kesintisiz gerçekleşmesi sağlandı. Türkiye'deki bu sistemle, acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale mümkün hale geldi.

Türkiye genelinde 1 Ocak-17 Haziran tarihleri arasında araç içi acil arama sistemi (e-Call)...

Türkiye genelinde 1 Ocak-17 Haziran tarihleri arasında araç içi acil arama sistemi (e-Call) üzerinden yapılan bildirimlerle 2 bin 470 trafik kazasında 3 bin 902 yaralıya yardım ulaştırıldı. e-Call, mayıs ayında Niğde'de bir tırın Togg marka otomobile arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazanın ardından kamuoyunun gündemine geldi.

Türkiye genelinde 1 Ocak-17 Haziran tarihleri arasında araç içi acil arama sistemi (e-Call)...

Türkiye genelinde 1 Ocak-17 Haziran tarihleri arasında araç içi acil arama sistemi (e-Call) üzerinden yapılan bildirimlerle 2 bin 470 trafik kazasında 3 bin 902 yaralıya yardım ulaştırıldı. e-Call, mayıs ayında Niğde'de bir tırın Togg marka otomobile arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazanın ardından kamuoyunun gündemine geldi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Ayçiçekleriyle Doğa Sarıya Büründü
2
İstanbul'da Orman Yangınlarında Sınır Ötesi İşbirliği Konferansı Başladı
3
Adana'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor
4
Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı
5
Manisa Alaşehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Çanakkale'de 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' Programı Düzenlendi

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor