e-Call ile Yılbaşından Bu Yana 3.902 Yaralıya Ulaşıldı

e-Call Sistemi ile Acil Müdahale Süresi Azaldı

Türkiye genelinde 1 Ocak-17 Haziran tarihleri arasında, e-Call sistemi üzerinden 134 bin 238 çağrı yapılırken, 4 bin 89'unun asıl acil çağrı olarak kaydedildiği bildirildi. Bu süreçte 2 bin 470 trafik kazasında 3 bin 902 yaralıya yardım ulaştırıldı.

Otomatik Acil Çağrı ile Hızlı Müdahale

e-Call, özellikle mayıs ayında Niğde'de bir Togg otomobilinin kaza yapması ardından gündeme geldi. Olay sonrasında aracın güvenlik sistemleri devreye girerek 112 Acil Çağrı Merkezini otomatik olarak aradı ve olay yerinin konum bilgisini paylaştı. Bu tür kazalarda, sürücünün ve yolcuların müdahale etmesine gerek kalmadan çağrı merkezi ile iletişim sağlandı.

Sistemin Faydaları ve İşleyişi

112 Acil Çağrı Merkezi Bilgi İşlem ve Teknik Hizmetler Şube Müdürü Burak Kalpakçıoğlu, e-Call'un 2018'den itibaren zorunlu hale getirildiğini belirtti. Kalpakçıoğlu, "Kaza anında yalnızca aracın SOS tuşuna basmak veya kaza gerçekleşmesi yeterlidir. Bu sayede sağlık ve kurtarma ekipleri, olay yerini hızlı bir şekilde tespit ederek müdahale edebiliyor" dedi.

Kesintisiz Hizmet İçin Atılan Adımlar

Niğde'deki kaza sonrasında yardım ekiplerinin çağrıya anında müdahale ettiğini belirten Kalpakçıoğlu, "Kaza anında alınan sinyallerin hızlıca değerlendirildiğini ve yardıma ihtiyaç olup olmadığının tespit edildiğini" ifade etti. Ayrıca, e-Call sisteminin öğrenilmesi ve doğru kullanılması adına halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Asılsız Çağrılar ve Kuşku

Asılsız çağrılar konusunda da uyarılarda bulunan Kalpakçıoğlu, "Sistemi denemek amacıyla yapılan asılsız çağrıları en aza indirgememiz gerekiyor" dedi. e-Call sisteminin önemli bir akıllı ulaşım teknolojisi olduğunu belirtti ve vatandaşların sadece gerçek acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları gerektiğini vurguladı.

Acil Durumlarda e-Call'un Gücü

e-Call sistemi, ciddi çarpışma anında araç içindeki sensörler sayesinde otomatik olarak devreye giriyor. Sistem, kaza yerinin konumunu ve diğer kritik bilgileri 112 Acil Çağrı Merkezine iletiyor. Bu sayede, yolcular bilinç kaybı yaşasa bile kurtarma ekipleri kazanın yerini anında öğrenebiliyor.

Türkiye’deki e-Call Uygulaması

Avrupa Birliği ülkelerinde zorunlu hale getirilen e-Call sistemi, Türkiye'de de 31 Mart 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeler ile e-Call aramalarının kesintisiz gerçekleşmesi sağlandı. Türkiye'deki bu sistemle, acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale mümkün hale geldi.

Türkiye genelinde 1 Ocak-17 Haziran tarihleri arasında araç içi acil arama sistemi (e-Call) üzerinden yapılan bildirimlerle 2 bin 470 trafik kazasında 3 bin 902 yaralıya yardım ulaştırıldı. e-Call, mayıs ayında Niğde'de bir tırın Togg marka otomobile arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazanın ardından kamuoyunun gündemine geldi.

Türkiye genelinde 1 Ocak-17 Haziran tarihleri arasında araç içi acil arama sistemi (e-Call) üzerinden yapılan bildirimlerle 2 bin 470 trafik kazasında 3 bin 902 yaralıya yardım ulaştırıldı. e-Call, mayıs ayında Niğde'de bir tırın Togg marka otomobile arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazanın ardından kamuoyunun gündemine geldi.