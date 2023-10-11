e-Devlet'e yeni gelen 13 özellik vatandaşın yükünü hafifletecek

Son günlerde e-Devlet platformunda önemli ve geniş kapsamlı yenilikler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yenilikleri duyurarak topluma büyük kolaylık sağlayacaklarını ifade etti. E-Devlet Kapısı artık daha da zenginleşiyor ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için 13 yeni uygulama ekleniyor. Bu uygulamalar sayesinde artık insanlar, konforlu bir şekilde oturdukları yerden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İnternet harcamadan bağlanarak bu hizmetlere erişim sağlanabilecek.

Cevdet Yılmaz, e-Devlet Kapısı'na eklenen bu dijital hizmetleri duyururken özellikle vurguladığı noktalar büyük önem taşıyor. Varis ve miras işlemleri gibi hassas konuları içeren hizmetler, 10'dan fazla kurumun işbirliğiyle tek bir başlık altında toplanarak bütünleşik bir hizmet haline getirilmiş. Bu, vatandaşların bu tür işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak.

Bununla birlikte, e-Devlet kapsamına alınan yeni hizmetler arasında doğal gaz ve elektrik abonelik işlemleri de bulunuyor. Türkiye genelinde bu işlemler artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Üniversitelerin tamamının e-Devlet'e taşınması da dikkat çeken bir diğer gelişme. Eğitim kurumlarının bu dijital platforma entegre edilmesi, öğrencilerin ve akademisyenlerin işlerini kolaylaştıracak.

Ayrıca, yeşil e-Devlet Kapısı Projesi ile kamu yönetiminde yeşil dönüşüm çalışmalarına dahil olunması önemli bir adım. Bu proje ile çevresel sürdürülebilirlik ve kamu yönetimi arasındaki ilişki güçlendirilerek, toplumun çevresel bilincinin artırılması hedefleniyor. Son olarak, "Kotasız e-Devlet" uygulaması, mobil aboneler için büyük bir avantaj sağlayacak. Bu uygulama sayesinde mobil kullanıcılar, internet kotalarından harcamadan e-Devlet hizmetlerini kullanabilecekler. Bu yenilikler, e-Devlet platformunun kullanıcı dostu ve erişilebilir olmasını sağlayarak toplumun günlük yaşantısına büyük kolaylıklar getirecek.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin dijital dönüşümü ve bürokrasinin azaltılması konularında önemli adımların atıldığı "Dijital Türkiye/ Bürokrasinin Azaltılması 2023 Yılı 2'inci Toplantısı"nın başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Yılmaz, bürokrasinin azaltılması ve e-Devlet çalışmalarının, milli yapay zeka stratejisi ve siber güvenlik kümelenmesi gibi stratejilerle desteklendiğini belirtti. E-Devlet'in 2008 yılında başladığı yolculuğun, günümüzde 7 binden fazla hizmetin sunulduğu ve yaklaşık 64 milyon kullanıcı tarafından erişilen bir platforma dönüştüğünü aktaran Yılmaz, geçen yıl 3,5 milyarı aşan giriş sayısının bu yıl ekim ayında ulaştığı rakamın ise dikkat çekici olduğunu ifade etti. Yıl sonu hedefinin 4,5 milyar giriş sayısını aşmak olduğunu belirten Yılmaz, bu rakamların vatandaşların dijital kamu hizmetlerine olan ilgisini ve e-Devlet altyapısının kullanıcı dostu olduğunu gösterdiğini vurguladı. E-Devlet Kapısı'nın yüzde 95 memnuniyet oranı ile vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanıldığını ve uluslararası endekslerde başarılı bir performans sergilediğini dile getiren Yılmaz, Avrupa Komisyonu'nun 2023 yılı "e-Devlet Kıyaslama Raporu"nda Türkiye'nin 35 ülke arasında 10'uncu sıraya yükselerek Fransa, Almanya, Norveç ve İsveç gibi gelişmiş ülkeleri geride bıraktığını açıkladı. Raporda e-Devlet hizmetinin "Kullanıcı Odaklılık" kategorisinde 3'üncü, "İkametgahım Bütünleşik" hizmetinin ise birinci sırayı aldığını belirtti.

Ayrıca, Yılmaz, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, depremzede vatandaşlar için 13 yeni dijital hizmetin de e-Devlet platformunda kullanıma sunulduğunu bildirdi. Bu hizmetlerin depremzede vatandaşlara yönelik yardım ve destek süreçlerini hızlandırmayı amaçladığına vurgu yaptı. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye'nin dijital altyapısındaki güçlü ilerlemeler, e-Devlet'in vatandaşlar için vazgeçilmez bir kaynak haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e-Devlet platformundaki yeni gelişmeleri ve hizmetleri duyurarak, Türkiye'nin dijital dönüşüm vizyonunu ve gelecek hedeflerini paylaştı. Yılmaz, e-Devlet'in sunduğu hizmetlerin genişleyerek doğal gaz ve elektrik aboneliklerini de içine alacak şekilde tüm Türkiye'ye erişilebilir hale getirildiğini belirtti. Ayrıca, üniversitelerin tamamının da e-Devlet'e taşındığını ve kamu yönetiminde yeşil dönüşümü destekleyen "Yeşil e-Devlet Kapısı Projesi"ne katılım sağlandığını ifade etti. Mobil aboneler için getirilen "Kotasız e-Devlet" uygulaması ile internet kotası harcamadan e-Devlet hizmetlerinin kullanılabileceğini vurguladı.

Gelecek dönemde dijital kamu hizmetlerini daha da zenginleştirme ve yapay zeka ile siber güvenlik gibi alanlarda Dijital Türkiye hedefine yönelik çalışmaları hızlandırma amacıyla yeni bir perspektif ortaya koyacaklarını belirten Yılmaz, vatandaşların ihtiyaçlarına daha etkin ve hızlı yanıt verebilmek için varis-miris işleri gibi önemli hizmetleri tek çatı altında bütünleştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, engelli vatandaşlar için sunulabilecek yeni dijital hizmetler ve düzenlemeler konusunda da toplantıda değerlendirmeler yapacaklarını ve bu alanlarda daha fazla erişilebilirlik sağlamak için çalışmalar yürüteceklerini bildirdi. Dijital kamu hizmetlerinin başarılı yansımalarını görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Yılmaz, kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun artarak değer üretmeye olan katkısını vurgulayarak, dijitalin yüzyılını birlikte inşa edeceğimize olan inancını dile getirdi. Bu önemli gelişmelerle birlikte, Türkiye'nin dijital altyapısının güçlenerek, vatandaşlara daha etkin ve kullanıcı dostu bir şekilde hizmet sunmaya devam edeceği açıkça ortaya çıkmaktadır.