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Ebrar Sitesi B Blok Davasında 111 Ölü: Yargı Süreci Devam Ediyor

6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'ta 111 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:39
Ebrar Sitesi B Blok Davasında 111 Ölü: Yargı Süreci Devam Ediyor

Ebrar Sitesi B Blok Davası Devam Ediyor

6 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'ta, 111 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 6 sanığın yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Sanıklar ve Duruşma Detayları

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Salih T. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, diğer tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi.

Sanık Tevfik Tepebaşı, inşaat sürecinde herhangi bir yetkisi olmadığını belirterek, "Bina kooperatif tarafından yapıldı. Ben teknik eleman değilim, binanın yıkılmasıyla bir alakam yok," şeklinde savunma yaptı. Diğer bir sanık Atilla Öz ise suçlamaların asılsız olduğunu ileri sürerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme Kararı ve İlerleyen Süreç

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti ve duruşmayı 23 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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Ebrar Sitesi B Blok Davasında 111 Ölü: Yargı Süreci Devam Ediyor

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