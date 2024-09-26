Ebrar Sitesi D Blok Davası Devam Ediyor

Ebrar Sitesi D Blok'taki Davada Yeni Gelişmeler

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak tabir edilen depremde yıkılan Ebrar Sitesi D Blok ile ilgili yargılama, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Davada, toplam 103 kişinin hayatını kaybetmesi ve 4 kişinin yaralanması söz konusu.

Sanal Mahkeme Süreci

Duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanık İsmail K., müştekiler ve taraf avukatları mahkeme salonunda yer aldı. Ancak, başka suçtan tutuklu olan Atilla Öz ile firari sanık Mustafa Timurbanga duruşmaya katılmadı.

Sanıkların Savunmaları

Sanık Tevfik Tepebaşı, 82 yaşında olduğunu belirterek davalar arasında karışıklık yaşadığını ve savunmasını yazılı olarak yaptığını ifade etti. Diğer tutuksuz sanık Ahmet D.'nin avukatı Hayrullah Tufan, müvekkilinin bir öğretmen olduğunu ve binalarla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını savundu. Tufan sözlerine şöyle devam etti: "Bazı kişilerin, Ahmet D'nin öğretmenlik mesleğine döndüğü yönündeki söylemleri doğru değildir. Sosyal medyada yanlış bilgilere itibar edilmesin."

Mahkeme Kararı ve İddianame

Müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtirken, mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Aralık'a erteledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis talep ediliyor.