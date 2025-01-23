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Ebrar Sitesi Davasında Yargılamalar Devam Ediyor: 126 Kişi Hayatını Kaybetmişti

Depremdeki can kaybı ve yaralanmalara ilişkin Ebrar Sitesi davalarında yargılama süreci sürüyor. 22 yıl hapis istemiyle sanıklar karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 19:00
Ebrar Sitesi Davasında Yargılamalar Devam Ediyor: 126 Kişi Hayatını Kaybetmişti

Ebrar Sitesi Davasında Yargılamalara Devam Ediliyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonucunda yıkılan Ebrar Sitesi L ve A bloklarına ilişkin yargılama süreci devam ediyor. Bu trajik olayda 126 kişi hayatını kaybetti. Duruşmalar, L blokta 68 kişinin ölümü ve A blokta 58 kişinin ölümü ile 18 kişinin yaralanması nedeniyle toplamda 12 sanık üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Mahkemede Dikkat Çeken Anlar

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar N.K. ve F.B.Ö. ile tanıklar ve avukatlar duruşmada hazır bulunurken, diğer sanıklar mahkemeye katılmadı.

Tanık İfadeleri ve Sanıkların Savunmaları

Duruşmada, Ebrar Sitesi'nin bulunduğu Şazibey Mahallesi Muhtarı C.K. tanık olarak ifade verdi. C.K., 2004 yılından bu yana mahallede olduğunu ve inşaatları Tevfik Hoca ve ekibinin yaptığını belirtti.

Sanık Atilla Öz, L blok ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek beraat talep etti. Tepebaşı ise, Kahramanmaraş’a kooperatifçiliği kendisinin getirdiğini ve hiçbir zaman müteahhit olmadığını ifade etti. "Vefat edenlerin mekanları cennet olsun inşallah" diyerek, beraatini talep etti.

Duruşmanın Ertelenmesi ve İddianame

Diğer sanıklar, önceki ifadelerini tekrarlayarak tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, dosya eksikliklerini gidermek amacıyla duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla yargılandığı ve her bir sanık için 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edildiği belirtiliyor.

Ebrar Sitesi A Blok Duruşması

Ebrar Sitesi A Blokuna ilişkin duruşmada ise sanıklar yer almadı, ancak müşteki ve sanık avukatları mahkemede hazır bulundu. Sanık avukatları, bilirkişi raporunu inceleyerek savunma hazırlamak üzere süre talep etti. Mahkeme, sanıkların mevcut tutumlarına devam etme kararı alarak duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

Yargılamalar sonucunda adaletin tecelli etmesi umuduyla, mağdurların hak arayışları sürmektedir.

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