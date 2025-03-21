Ebrar Sitesi F Blok Davası: 99 Ölü, 11 Yaralı

Ebrar Sitesi F Blok Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonucunda yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta yaşanan faciada 99 kişinin ölümünün yanı sıra 11 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak 8 sanığın yargılanma süreci sürmektedir.

Duruşma Bilgileri

Bugün 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda ise tutuksuz sanıklar M.K. ve Ç.K. ile taraf avukatları ve müştekiler yer aldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, suçlamalarla ilgili olarak savunmasında, "Ben 17 davadan yargılanıyorum. Beni her bloktan sorumlu tutmak doğru değildir, bu blokla bir ilgim yoktur, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Tutuksuz sanıklar M.K. ve Ç.K. ise önceki ifadelerini yinelediler.

Mahkeme Kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 20 Haziran'a erteledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.