Ebrar Sitesi'nde Ticari Hayat Yeniden Canlanıyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Ebrar Sitesi çevresinde ticari hayat yeniden şekilleniyor. Yeniden imar çalışmaları kapsamında bölgede inşa edilen ticari alanlarda önemli bir aşama kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre bölgede yaklaşık 120 iş yerinin yapımı tamamlandı ve tamamlanan iş yerleri esnafa teslim edildi. Esnaf, yeni iş yerlerinde kepenk açmaya başladı.

Yeni yapılan dükkanların çoğu zemin artı tek katlı olarak planlandı; iş yerleri gıda, market, berber, terzi, kafe ve çeşitli hizmet sektörlerine hitap ediyor.

Yürütülen çalışmalarda yaya yolları, otopark alanları ve altyapı hatlarının büyük oranda tamamlandığı; önümüzdeki aylarda yeni iş yerlerinin de hizmete girmesiyle bölgenin eski ticari canlılığına kavuşmasının hedeflendiği bildirildi.

Esnafların Görüşleri

Ayhan Yavuz, “Ben 40 yıldır berber esnafı olarak hizmet verdim. Şimdi de Ebrar Sitesi’nde faaliyetime devam etmekteyim. Yeni iş yerimize arkadaşlarımızın gelmesini beliyoruz” dedi.

Ejder Kurt, “Biz yeni taşındık ve esnaflar da yeni yeni gelmeye başladılar. Daha tam yerine oturmadılar gelenlerden de memnunuz daha fazla görmek istiyoruz” diye konuştu.

İbrahim Özlüde, “Oturanların sayısı yüzde 75 oranında doldu; bu çerçevede esnaflarımız da artık yeni yeni iş yerlerini açıyorlar. Tabi vatandaşların çokluğu bizi de etkiliyor. Burada bir aile ortamı var. Depremde nasıl kenetlendiysek birbirimize şimdi de yeniden ayağa kalkmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

