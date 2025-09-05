EBYÜ Q1 Yayın Başarısıyla Öne Çıktı: Türkiye'de 4'üncülük ve %100 Kontenjan Doluluğu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Q1 yayın performansıyla dikkat çekti

Rektör Prof. Dr. Akın Levent: Q1'de Türkiye'de 4'üncülük önemli bir kilometre taşı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversitenin akademik yayın başarısına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Levent, yayın kalitesi ve uluslararasılaşma alanlarında elde edilen sonuçların kurum için gurur verici olduğunu vurguladı.

Levent, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde üniversitenin kontenjan doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını bildirdi.

Web of Science (WoS) verilerine göre, 2024'te üniversite öğretim üyelerinin yaptığı 577 yayınla, Türkiye'deki 208 üniversite arasında 56'ncı sırada yer aldıklarını ve ilk 60 üniversite arasına girdiklerini belirten Levent, bu başarının genç bir üniversite için önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Rektör Levent, özellikle Q1 kategorisindeki yayınların üniversitenin öncelikli hedefi olduğunu ifade ederek, "Yayın kalitesi olarak en çok üzerinde durduğumuz Q1 yayınlarda üniversitemiz çok daha büyük başarı yakalamış, yüzde 1'lik dilimdeki Q1 dergilerinde Türkiye'de 4'üncü olma başarısını göstermiş." dedi.

Levent, ayrıca Q1 dergilerinin diğer derecelendirmelerindeki konumu şöyle aktardı: "Yüzde 10'luk dilimde Q1 dergilerinde yayın oranında 7'nci sırada. Q1 dergilerde yayınlanan yayın sayısı olarak da Türkiye'de 25'inci sırada olma başarısını göstermiştir."

Akademik iş birliği ve uluslararasılaşmaya da dikkat çeken Levent, EBYÜ öğretim üyelerinin 577 yayınının yüzde 34,8'ini Q1 dergilerde, yüzde 27,4'ünü ise Q2 dergilerde yayımladığını aktardı. Ayrıca, bu yayınların yüzde 31'inde uluslararası iş birliğinin bulunduğunu belirterek, bunun üniversitenin uluslararası nitelik kazandığını gösterdiğini söyledi.

Levent sözlerini, dünyadaki ilk 500 üniversite arasına girme hedefinden ve EBYÜ'nün önümüzdeki yıllarda daha üst sıralara çıkma umutlarından bahsederek tamamladı.

