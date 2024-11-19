ECDC'den Antibiyotik Direncine Karşı Acil Mücadele Çağrısı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği'nde (AB) antibiyotik tüketiminin 2019-2023 yılları arasında arttığını açıkladı ve antibiyotik kullanımını azaltmak için acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Yayımlanan son raporda, bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gibi organizmaları öldürmek veya çoğalmalarını durdurmak amacıyla kullanılan antimikrobiyal ilaçların, bireylerde direnç oluşturarak halk sağlığına tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Rapora göre, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkelerinde her yıl 35 binden fazla kişi antimikrobiyal dirençli enfeksiyonlardan dolayı hayata veda ediyor. ECDC, AB'de antibiyotik tüketiminin %1 artmasının, 2030 yılına kadar antibiyotik tüketimini %20 azaltma hedefinden uzaklaşılması anlamına geldiğini belirtti.

Bu gidişatın devam etmesi durumunda belirlenen hedefe ulaşmanın imkânsız olacağının uyarısı yapılan raporda, sorunun çözümü için “birleşik ve acil bir yanıt” verilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, sorunla mücadele için üç ana çözüm önerisi sunuldu: enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü, antimikrobiyallerin ihtiyatlı kullanımı ve yeni antimikrobiyallerin geliştirilmesi ve erişimin sağlanması.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.