ECOWAS, Ayrılan Ülkelerle İlişkilerini Sürdürecek

Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bloktan ayrılan Burkina Faso, Nijer ve Mali ile olan kapılarını "açık tutacağını" duyurdu. ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, bu ülkelerin başkent Abuja'da düzenlenen basın toplantısında alınan kararı açıkladı.

Touray, ECOWAS'ın, bölgedeki ölümcül aşırılık yanlısı şiddet dahil pek çok zorlukla mücadele eden bu ülkelerle işbirliği yapma arzusunu dile getirdi. Üç ülkeye, ECOWAS pasaportu ile serbest dolaşım gibi üyelik ayrıcalıklarını tanımaya devam etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Sahel bölgesinde komşu olan Mali, Nijer ve Burkina Faso, 1 yıllık zorlu bir sürecin ardından ECOWAS'tan ayrıldıklarını duyurdu. Bu karar, 28 Ocak 2024 itibarıyla resmiyet kazandı. Ancak, bu üç ülke, 6 aylık geçiş süreci boyunca (28 Temmuz'a kadar) fikrini değiştirmeleri durumunda topluluğa yeniden katılma imkanına sahip olacak.

Geçtiğimiz Eylül ayında Sahel Devletleri İttifakı (AES) kuran Burkina Faso, Nijer ve Mali, dönüşün mümkün olmadığını ifade ederek ECOWAS'tan resmen ayrıldıklarını yinelediler.