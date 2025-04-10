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Eda Baba, Bursa'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Eda Baba, Bursa'da düzenlenen konsere katıldı ve müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sundu.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 00:44
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 00:44
Eda Baba, Bursa'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Bursa'da Sanat Zamanı: Eda Baba Konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Bursa'da zaman sanat zamanı" etkinlikleri çerçevesinde, ünlü sanatçı Eda Baba ve orkestrasını Tayyare Kültür Merkezi'nde misafir etti.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen konser, Bursalı müzikseverlerin ilgisini çekti. Eda Baba, etkinlikte son çıkan albümünden ve seçme eserlerden oluşan geniş bir repertuvar sunarak dinleyicileri coşturdu.

Konserin ilerleyen saatlerinde, Eda Baba sahneye davet ettiği hayranlarıyla birlikte popüler şarkısı Masa'yı söyledi. Bu an, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Gecenin sonunda, Eda Baba ve orkestrası, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlanarak sahneden ayrıldılar. Bu etkinlik, Bursa'nın kültürel yaşamına önemli katkılar sundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Bursa'da zaman sanat zamanı" etkinlikleri kapsamında sanatçı Eda...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Bursa'da zaman sanat zamanı" etkinlikleri kapsamında sanatçı Eda Baba ve orkestrasını konuk etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Bursa'da zaman sanat zamanı" etkinlikleri kapsamında sanatçı Eda...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Bursa'da zaman sanat zamanı" etkinlikleri kapsamında sanatçı Eda Baba ve orkestrasını konuk etti.

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