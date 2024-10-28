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Eda Nur Kaplan ile Canlandırmalı Eğitim Modellemesi

Bitlis'te öğretmen Eda Nur Kaplan, canlandırmalara dayalı eğitimiyle öğrencilerin katılımını artırıyor ve öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:54
Eda Nur Kaplan ile Canlandırmalı Eğitim Modellemesi

Eda Nur Kaplan, Eğitimde Yenilikçi Yaklaşım

Bitlis'in Hizan ilçesinde, öğretmen Eda Nur Kaplan, canlandırmalı eğitim yöntemleriyle dersleri eğlenceli hale getirip öğrencilerin katılımını arttırıyor.

Yozgatlı Öğretmenin Hizan Serüveni

Hizan 75. Yıl Abidin İnan Gaydalı İlkokulu'nda 4 yıldır görev yapan Kaplan, öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çeşitli yöntemler deniyor. Özellikle, ilk sınıftan itibaren birlikte olduğu öğrencilerin derslerde daha etkin yer alması için çeşitli canlandırmalar yaparak çalışma yürütüyor.

Somut Öğretim Yöntemleri

Kaplan, "Konuları somutlaştırarak öğretmeye çalışıyorum" diyerek, eş sesli kelimeleri öğretirken farklı yöntemler kullandığını belirtiyor. Örneğin, atlet kelimesini öğretirken bir öğrencisine atlet giydirip, diğerini koşturuyor. Bu yöntem sayesinde öğrencilerinin, matematik ve fen bilgisi derslerinde konuları görsel olarak anlamalarına yardımcı oluyor.

Eğlenceli Anların Paylaşımı

Kaplan, uygulamalarını sosyal medya üzerinden paylaşarak, velilerden olumlu geri dönüşler alıyor. Eğlenceli anları belgeleyerek öğrencilerin okul hayatındaki iyi anılarını kalıcı hale getiriyor.

Öğrenci Geri Bildirimleri

Öğrencilerden Serhat Aslan, "Yeteneklerimizi eğlenerek gösteriyoruz. Konuları daha iyi öğreniyoruz." derken, Derya Gelgili ise, "Bir arkadaşım atlet giydi, bir arkadaşımız da koştu. Bu şekilde eğitimimiz daha iyi oluyor." diye konuştu. Öğrenci Semih Yusuf Güleş ise, "Karakteri canlandırırken ünlü biriymiş gibi hareket ettim. Güzel bir etkinlik oldu." diyerek aktardığı deneyimle canlandırmalı öğretimin faydalarını vurguladı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Eda Nur Kaplan, canlandırmalarıyla hem dersleri...

Bitlis'in Hizan ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Eda Nur Kaplan, canlandırmalarıyla hem dersleri eğlenceli hale getiriyor hem de öğrencilerin konuları daha kolay anlamalarını sağlıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Eda Nur Kaplan, canlandırmalarıyla hem dersleri...

Bitlis'in Hizan ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Eda Nur Kaplan, canlandırmalarıyla hem dersleri eğlenceli hale getiriyor hem de öğrencilerin konuları daha kolay anlamalarını sağlıyor.

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