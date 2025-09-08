Edirne 230 Balkan Öğrencisini Ağırlıyor

Edirne Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen programın açılışı gerçekleştirildi. Etkinlik, Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından organize edilen "Balkanlarda Kültür, Fikir Sanat, Spor Faaliyetleri" programının açılış töreniyle başladı.

Açılışta Vali Sezer'in Mesajı

Vali Yunus Sezer, kentteki bir tesiste düzenlenen açılış töreninde, Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin Balkanlar açısından her zaman önem taşıdığını vurguladı. Sezer, Balkanlar'da yaşanan savaşlar ve istikrarsız dönemlerde çok sayıda kişinin Türkiye'ye sığındığını hatırlatarak, gelenlerin birçoğunun akrabalarının Balkan şehirlerinde kaldığını belirtti.

Sezer, dünyanın barış, dostluk ve huzura hasret kaldığını ifade ederek Gazze başta olmak üzere dünyadaki çocukların yaşadığı acılara dikkat çekti. Sezer, "Biz Balkan coğrafyasının insanları olarak geçmişte yaşanan acıları unutmadan, bir daha bu acıların yaşanmaması için... kardeşliği, dostluğu, barışı ve umudu geleceğe bırakacak şekilde çalışmamız lazım," dedi. Ayrıca öğrencilere güzel bir kamp dönemi diledi ve Edirne'yi gezerek güzel anılar biriktireceklerini söyledi.

Program İçeriği ve Katılımcılar

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, programla geleceğin dostluk köprülerinin kurulduğunu belirtti. Aksal, misafir öğrencilerin Edirne'de önemli kazanımlar elde edeceğini ve ülkelerine döndüklerinde Balkanlar'da ve dünyada barışa vesile olacak liderler olacaklarını söyledi.

Programın dostluk bağlarını güçlendirdiğini vurgulayanlar arasında Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de yer aldı. Açılışa ayrıca Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak katıldı.

Programa, Edirne Valiliği himayesinde ve ilgili bakanlıkların katkılarıyla gerçekleştirilen dördüncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında 8 Balkan ülkesinden 230 öğrenci ve 24 öğretmen katılıyor. Katılımcılar program süresince bir hafta boyunca İstanbul ve Edirne'de kültürel gezilere katılacak; spor etkinlikleri, konser, kültür ve sanat programları ile çeşitli atölye çalışmalarında yer alacaklar.

Programın amaçları arasında kültürel etkileşimi artırmak, gençler arasında dostluk köprüleri kurmak ve Balkan coğrafyasının kalkınması ile gelişmesine katkı sağlamak bulunuyor.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen "Balkanlarda Kültür, Fikir Sanat, Spor Faaliyetleri" Programı açılış etkinliğiyle başladı.