Edirne Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'nin Enez ilçesi önlerinde, yurt dışına geçmeye çalışan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Lastik Bot Tespiti ve Yakalama İşlemi

Enez Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu'ndan alınan bilgiler doğrultusunda, Boztepe Burnu civarında bir lastik bot tespit edildi.

Bölgeye intikal eden güvenlik güçleri, botta Afganistan uyruklu 14'ü çocuk toplam 31 düzensiz göçmeni yakalayarak, güvenlik önlemleri altında Enez Limanı'na getirdi.

Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Bu müdahale, Türkiye'nin göçmen kaçakçılığıyla yürüttüğü mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.