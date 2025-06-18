Edirne Belediye Başkanı Akın, CHP Genel Başkanı Özel’i Kırkpınar’a Davet Etti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, 4-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti. Akın, bu önemli etkinlikte Özel’e, Kırkpınar’ın geleneksel simgesi olan kırmızı dipli mum ve davetiyesini takdim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşen ziyarete, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve 664. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü de katıldı.

Kırkpınar'ın Kültürel Önemi

Akın, Kırkpınar’ın Türk milletinin zengin kültürel mirası olduğunu vurguladı. Edirne’nin ilk kadın belediye başkanı olarak, bu yılki organizasyonu bir kez daha gerçekleştirecek olmaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Akın, yeni Kırkpınar'ı ev sahipliği etmenin kendileri için büyük sorumluluk ve tarifsiz bir onur olduğunu ifade etti.

“UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tescillenmiş bu büyük organizasyona bir kez daha ev sahipliği yapacak olmak bizler için büyük bir sorumluluk, aynı zamanda tarifsiz bir onur. Ata sporumuzun özüne yaraşır bir biçimde, güreşin ruhunu yaşatacak, Edirne’nin misafirperverliğini tüm Türkiye’ye göstereceğiz.” diyen Akın, Özel’in Kırkpınar’a katılımının Edirne halkı için ayrı bir anlam taşıyacağını belirtti.

Gürece Nitelikli Tepkiler

Ancak Kırkpınar Ağası Özünlü’nün programlara geleneksel “ağa kıyafeti” ile katılmaması, güreş camiası ve kültürel çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin tepkisini topladı. Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı Ender Bilar, “Sayın Kırkpınar ağamızın ne zaman ağa kıyafetiyle ağalık görevini yapacağını merakla bekliyorum,” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Özünlü'ye daha önce Kırkpınar Sempozyumu'nda da takım elbise ile katılması nedeniyle benzer eleştiriler yapılmıştı. Ancak Özünlü, geleneksel kıyafetinin modernleşmesi için projeleri olduğunun altını çizdi: “Bu geleneğin devam etmesi için her gün ağalık kıyafeti giymem gerekiyorsa onu da giymeye razıyım.”

Kırkpınar Geleneği ve Ağa Olma Süreci

Kırkpınar Güreş Ağası, güreşlerin ve organizasyonun sorumlusuyken, mevcut yapılan düzenlemeyle simgesel bir makam haline dönüştü. Ağanın güreşlere davet yapma ve misafirleri ağırlama gibi birçok görevi Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Elindeki büyük tespihi, işlemeli cepkeni ve şalvarıyla otantik bir görünüm sergileyen ağa, kazandığı ihalenin ardından bir yıl süresince ağalık yapma yetkisini alıyor. İhalenin gelirleri, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesine harcanıyor ve pehlivanlara ödül olarak dağıtılıyor.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın (solda), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, 4-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti. Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşen ziyarette, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan (sağda) ve 664. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü (sağ 2) de yer aldı. Ziyarette Özel'e, Kırkpınar’ın geleneksel davet simgesi olan kırmızı dipli mum ve davetiye verildi.