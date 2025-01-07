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Edirne Belediye Meclisi'nde Gökçe Konseri Ücretine Tepki

Edirne Belediye Meclisi toplantısında, 29 Ekim Gökçe konseri ücretine yönelik tartışmalar devam etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 17:21
Edirne Belediye Meclisi'nde Gökçe Konseri Ücretine Tepki

Edirne Belediye Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Edirne Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Ocak ayı toplantısında toplam 39 madde gündeme alındı ve bunların 14'ü gündem dışı olarak karara bağlandı.

Gökçe Konseri Ücreti Tepkisi

Belediyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dahilinde düzenlediği şarkıcı Gökçe konserine ödenen ücret, AK Parti Grubu tarafından bir kez daha ele alındı. Daha önce aralık ayında bir önerge veren AK Partili üyeler, gelen cevabın yetersiz olduğunu belirterek yeni bir önerge sundu.

Toplantıda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Erkan Esenkal, verilen cevabın Edirne halkını tatmin etmediğine dikkat çekti. Esenkal, konser için ödenen 1 milyon 350 bin liranın neden bu kadar yüksek olduğunu sorguladı. 290 bin liralık teklifin bulunduğu bir konserin 5 kat daha fazla bir ücretle gerçekleştirilmesini eleştirdi. Esenkal, "Bu Edirne'nin parasıdır," diyerek gereksiz harcamalara karşı duyarlılık gösterdi.

Belediye Başkanı Akın'dan Açıklama

Belediye Başkanı Akın, Edirne halkının parasını korumak adına gerekli önlemleri almakta olduklarını ifade etti. Akın, "Size o konuda yeterli bilgi vermiyorlar ya da yanlı bilgi alıyorsunuz," diyerek eleştirileri yanıtladı. Ayrıca, belediyede Teftiş Kurulu Müdürlüğü kurulduğunu ve iç denetim mekanizmasını işler hale getirdiklerini vurguladı.

Akın, Edirneli vatandaşlara seslenerek, "Sizin bir liranıza dahi halel getirmeyi zihninden geçiren herkesle mücadele ediyoruz," dedi. Ayrıca, kendi mutfaklarında yemek ürettiklerini ve sosyal hizmetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Edirne Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında...

Edirne Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Edirne Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında...

Edirne Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

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