Edirne Çömlekköy Barajı'nda İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne Çömlekköy Barajı'nda Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Edirne'nin kuzeyinde inşa edilen Çömlekköy Barajı, 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturmayı hedefliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, barajın gövde ve dolu savak kazıları devam etmekte.

Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projede önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Derivasyon tüneli kazı çalışmalarının tamamlandığını ve tünel içi kalıcı kaplama imalatları ile birlikte baraj gövdesi üzerindeki çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Proje Hedefleri

Balta, Çömlekköy Barajı’nın 3 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı. Baraj, kil çekirdekli kaya dolgu tipi olarak inşa edilecek ve Tunca Nehri'nden 4 kilometrelik boru hattıyla su temin edilecektir. 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli baraj ile Edirne’deki tarımsal verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Projenin Önemi

Projenin bölge için taşıdığı önemin farkında olduklarını ifade eden Balta, "Amacımız projeyi hız kesmeden tamamlayarak, verimli topraklara sahip Edirne'de tarımsal kaliteyi artırmak" şeklinde konuştu.

Edirne'nin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapımı sürüyor.

Edirne'nin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapımı sürüyor.