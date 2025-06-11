DOLAR
39,1 0,3%
EURO
44,99 -0,29%
ALTIN
4.179,24 0,34%
BITCOIN
4.260.809,16 0,95%

Edirne Çömlekköy Barajı'nda İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'deki Çömlekköy Barajı, 56 bin 500 dekar tarım arazisini sulamak amacıyla inşa ediliyor. Çalışmalar hız kesmeden sürmekte.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 16:27
Edirne Çömlekköy Barajı'nda İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne Çömlekköy Barajı'nda Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Edirne'nin kuzeyinde inşa edilen Çömlekköy Barajı, 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturmayı hedefliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, barajın gövde ve dolu savak kazıları devam etmekte.

Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projede önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Derivasyon tüneli kazı çalışmalarının tamamlandığını ve tünel içi kalıcı kaplama imalatları ile birlikte baraj gövdesi üzerindeki çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Proje Hedefleri

Balta, Çömlekköy Barajı’nın 3 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı. Baraj, kil çekirdekli kaya dolgu tipi olarak inşa edilecek ve Tunca Nehri'nden 4 kilometrelik boru hattıyla su temin edilecektir. 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli baraj ile Edirne’deki tarımsal verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Projenin Önemi

Projenin bölge için taşıdığı önemin farkında olduklarını ifade eden Balta, "Amacımız projeyi hız kesmeden tamamlayarak, verimli topraklara sahip Edirne'de tarımsal kaliteyi artırmak" şeklinde konuştu.

Edirne'nin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın...

Edirne'nin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapımı sürüyor.

Edirne'nin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın...

Edirne'nin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapımı sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Kaybolan Kadın Yaralı Halde Bulundu
2
Batman'da Uçurtma Şenliği ile Türk Kızılay'ın 157. Yılı Kutlandı
3
Gaziantep'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Beypazarı'nda Yılkı Atları Doğal Ortamlarında Görüntülendi
5
Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Taziyeler Devam Ediyor
7
Mardin'de İki Çocuğun Ölümüyle Sonuçlanan Trafik Kazasında Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği