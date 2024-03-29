Edirne'de 10 gündür kayıp kişinin cesedi bulundu: Şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Hıdırağa köyünde 10 gündür haber alınamayan 51 yaşındaki Hamit Kır'ın, toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Cesedin, koyun derileri ve çöplerle örtüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili köyde bir ahırda çalışan İ.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. İ.T.'nin, çevresine "Kır'ın yurt dışına gittiği" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

Kır'ın kaybolması üzerine jandarmaya yapılan ihbar sonrasında başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılmadan önce Kır'ın cansız bedeni, köyünden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Küçükdöllük köyü göleti yakınında boş arazide bulundu. Cesedin koyun derileri ve çöplerle örtülü olduğu tespit edildi.





Kır'ın ölümüyle ilgili detayları araştıran jandarma ekipleri, köyde bir ahırda çalışan İ.T.'yi gözaltına aldı. İ.T'nin üzerinde Kır'a ait bir cep telefonu ele geçirilirken, yapılan incelemede İ.T'nin Kır'ın hesabından kendisine 500 TL gönderdiği belirlendi. İ.T.'nin çevresine "Kır'ın yurt dışına gidiyorum" şeklinde mesaj attığını ifade ettiği öğrenildi. İ.T.'nin sorgusu devam ediyor.

Öldürülen Kır'ın köylülerinden Adil Gavaz, Kır'ın kimsenin zararını düşünmeyen biri olduğunu vurguladı. Gavaz, "Kimseyle kavgası olmayan bir adamdı. Yaklaşık 11 gündür kayıptı. Komşular bir süre sonra ortalıkta görünmeyince jandarmaya haber vermişler. 10 günden beri aranıyordu, gölet bölgesinde aramalar yoğunlaşmıştı. En son burada bulunmuş. Cesedin üzerinde koyun derileri ve çöpler varmış, orada kokuyu almış köpekler, o şekilde bulunmuş" şeklinde konuştu.