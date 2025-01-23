Edirne'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 12 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 12 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Güvenlik güçlerinin etkin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.