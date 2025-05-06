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Edirne'de 16 Kilo 500 Gram Skunk Ele Geçirildi

Edirne'de bir araçta gerçekleştirilen operasyonda 16 kilo 500 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 09:49
Edirne'de 16 Kilo 500 Gram Skunk Ele Geçirildi

Edirne'deki bir operasyon sırasında 16 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Olay, Edirne Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarda, Gişeler mevkisi'nde Bulgaristan plakalı I.Z'nın kullandığı aracı durdurdu.

Yapılan aramada, narkotik köpeğiyle birlikte gerçekleştirilen inceleme sonucunda aracın içinde 16 kilo 500 gram skunk bulundu. İlgili şahıs, I.Z., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı süreçlerinin tamamlanmasının ardından I.Z., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu tür operasyonlarla Edirne'de uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi hedefleniyor.

Edirne'de bir otomobilde yapılan aramada 16 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Edirne'de bir otomobilde yapılan aramada 16 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

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