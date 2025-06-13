Edirne'de 16 Yaşındaki Kızın Cinayeti: Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Edirne'de Cinayet Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi okul bahçesinde bıçakla öldüren sanık E.A.'nın yargılanmasına başlandı. Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak gerçekleşen duruşmada, sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Duruşma Ertelendi

Duruşmada, tanıkların ifadelerine yer verilirken, çeşitli raporların beklenmesi nedeniyle duruşmanın ertelendiği öğrenildi.

Aile Adalet Bekliyor

Baba Sami Coni, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Adalete güveniyoruz” diyerek, kızının katilinin en ağır cezayı almasını talep etti. Coni, “İnşallah adalet en kısa zamanda tecelli eder. Bu katil en ağır cezayı alsın, ailesi de dahil. Acım büyük.” sözlerini kaydetti.

Anne Zehra Coni de cinayetin planlı olduğuna dair belgelerin bulunduğunu ifade ederek, “Allah'ın adaletine güveniyoruz.” açıklamasında bulundu.

Avukat: En Ağır Cezayı Alması İçin Çalışıyoruz

Sanığın avukatı Çağrı Muştu, duruşmanın ilk celsesinde tarafların ve tanıkların dinlendiğini belirterek, sanığın en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini vurguladı. Muştu, “Olayın gelişimi hakkında sanığın savunması birbirine uymayan noktalara sahip. Tahrik altında işlediğini iddia ediyor; ancak deliller toplandıktan sonra gerçekler ortaya çıkacak.” şeklinde konuştu.

Olayın Aynası

5 Nisan'da Edirne Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okul bahçesinde hareketsiz yatan Gülden Coni'yi gören vatandaşların ihbarı üzerine, sağlık ekipleri olay yerinde 16 yaşındaki genç kızın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olayın ardından, 15 yaşındaki katil zanlısı E.A. polis tarafından gözaltına alındı. Sanığın hakkında “çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi okul bahçesinde bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma kapalı olarak gerçekleşti. Duruşmanın ardından baba Sami Coni (sağ 2), anne Zehra Coni (sol 2) ve avukat Çağrı Muştu (sağda), açıklamada bulundu.

Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi okul bahçesinde bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma kapalı olarak gerçekleşti. Duruşmanın ardından baba Sami Coni (sağ 2), anne Zehra Coni (sol 2) ve avukat Çağrı Muştu (sağda), açıklamada bulundu.