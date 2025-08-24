Edirne'de 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Edirne'de otomobilde 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde gerçekleştirilen operasyonda 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyon ve işbirliği

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir otomobili, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile işbirliği içinde aradı.

Aramada, narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı çalışmalar sonucunda 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltı

Operasyon kapsamında otomobil sürücüsü yabancı uyruklu I.S.P gözaltına alındı. I.S.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

