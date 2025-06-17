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Edirne'de 50 Milyon Liralık Kaçakçılık Operasyonu

Edirne polisi, piyasa değeri 50 milyon lira olan kaçak kehribar ve pırlanta taşları ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 07:12
Edirne'de 50 Milyon Liralık Kaçakçılık Operasyonu

Edirne Polisi Kaçakçılığı Önledi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile piyasa değeri 50 milyon lira olan kaçak kehribar ve pırlanta taşlarını ele geçirdi.

Operasyonun Detayları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan bir tır durduruldu. Tırın sürücüsü, Ukrayna vatandaşı Y.U olarak belirlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Tırda gerçekleştirilen detaylı aramada, 5 kilo 640 gram bileklik, tespih ve kolye olarak işlenmiş kehribar ile 2 kilo 650 gram ham kehribarın yanı sıra, 1527 adet üzerinde pırlanta taş bulunan yüzük ele geçirildi.

Gözaltı ve İlgili İşlemler

Olay sonuçları itibarıyla, sürücü gözaltına alındı ve kaçakçılığın önlendiği ifade edildi. Bu operasyon, Edirne'deki güvenlik güçlerinin kaçakçılık ile mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tırda piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu belirtilen ham...

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tırda piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu belirtilen ham kehribar, işlenmiş kehribar ve pırlanta taşlı çok sayıda yüzük ele geçirdi.

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