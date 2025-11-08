Edirne'de 50 Yıllık Kestane Ustası Yılmaz Erol

Yarım asırlık emek Saraçlar Caddesi'nde hayat buluyor

EDİRNE (İHA) — 73 yaşındaki Yılmaz Erol, genç yaşta bir ustasından öğrendiği mesleği ömrü boyunca sürdürdü. 50 yıldır seyyar tezgâhında kestane satarak geçimini sağlıyor.

Yaz aylarında kaynamış mısır, kışın ise kestane satan Erol, üç çocuğunu bu işle kazandığı parayla okutup evlendirdiğini belirterek, "Helal kazançla kimseye muhtaç olmadım" dedi. Erol, mesleğini sürdürmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Saraçlar Caddesi’nde vatandaşların uğrak noktası haline gelen tezgâhında 100 gram kestane 200 liradan satılıyor. Soğuk kış günlerinde sıcak kestane kokusuyla caddenin havasını değiştiren Erol, "Kestaneyi seven, her gün gelir" diye konuştu.

Müşteri Ahmet Alagöz ise Yılmaz Erol’un sattığı kestanelerin lezzetinden memnun olduğunu belirterek, "Kestaneler Sinop’tan geliyor. Daha kaliteli olduğu için kestane kebap yemeye özellikle buraya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kestane sezonunun şubat ayı sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Erol, "Hava şartları elverirse mart başına kadar da sürer" dedi.

