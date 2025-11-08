Edirne'de 50 Yıllık Kestane Ustası Yılmaz Erol

Edirne'de 73 yaşındaki Yılmaz Erol, 50 yıldır Saraçlar Caddesi'nde seyyar tezgâhında kestane satarak geçimini sağlıyor; üç çocuğunu bu işle okutup evlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 14:23
Edirne'de 50 Yıllık Kestane Ustası Yılmaz Erol

Edirne'de 50 Yıllık Kestane Ustası Yılmaz Erol

Yarım asırlık emek Saraçlar Caddesi'nde hayat buluyor

EDİRNE (İHA) — 73 yaşındaki Yılmaz Erol, genç yaşta bir ustasından öğrendiği mesleği ömrü boyunca sürdürdü. 50 yıldır seyyar tezgâhında kestane satarak geçimini sağlıyor.

Yaz aylarında kaynamış mısır, kışın ise kestane satan Erol, üç çocuğunu bu işle kazandığı parayla okutup evlendirdiğini belirterek, "Helal kazançla kimseye muhtaç olmadım" dedi. Erol, mesleğini sürdürmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Saraçlar Caddesi’nde vatandaşların uğrak noktası haline gelen tezgâhında 100 gram kestane 200 liradan satılıyor. Soğuk kış günlerinde sıcak kestane kokusuyla caddenin havasını değiştiren Erol, "Kestaneyi seven, her gün gelir" diye konuştu.

Müşteri Ahmet Alagöz ise Yılmaz Erol’un sattığı kestanelerin lezzetinden memnun olduğunu belirterek, "Kestaneler Sinop’tan geliyor. Daha kaliteli olduğu için kestane kebap yemeye özellikle buraya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kestane sezonunun şubat ayı sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Erol, "Hava şartları elverirse mart başına kadar da sürer" dedi.

EDİRNE'DE 73 YAŞINDAKİ YILMAZ EROL, 50 YILDIR SEYYAR TEZGÂHINDA KESTANE SATARAK GEÇİMİNİ...

EDİRNE'DE 73 YAŞINDAKİ YILMAZ EROL, 50 YILDIR SEYYAR TEZGÂHINDA KESTANE SATARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR.

EDİRNE'DE 73 YAŞINDAKİ YILMAZ EROL, 50 YILDIR SEYYAR TEZGÂHINDA KESTANE SATARAK GEÇİMİNİ...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da İnşaat Faciası: 4. Kattan Düşen 42 Yaşındaki İşçi Öldü
2
Muğla'da 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' kampanyası 5 bin 200 kitap topladı
3
Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz
4
Dilovası'nda Parfüm Tesisi Yangını: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Araç: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
4. Uluslararası Tarsus Festivali Kortejle Başladı — Mersin'de Karnaval
7
İnegöl'de 77 Yaşındaki Kadının Safra Kesesinden 213 Taş Çıkarıldı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00