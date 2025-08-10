DOLAR
Edirne'de 52 Yıllık Apartman Tedbir Amaçıyla Boşaltıldı

Yayın Tarihi: 10.08.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 22:31
Edirne'de Tedbir Amaçlı Apartman Boşaltıldı

Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde bulunan ve 52 yıllık bir apartman, kolonlarında hasar tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Apartmanda yaşayanların güvenliği için alınan bu karar, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi ekiplerinin detaylı incelemeleri sonucunda verildi.

Şikayetler Üzerine İnceleme Yapıldı

Konuya ilişkin şikayetlerin artması üzerine, yetkililer apartmanın altındaki iş yerinde kolonlarda hasar tespit etti. Bunun üzerine, 18 daire ve 4 iş yerinin bulunduğu apartmanın boşaltılmasına karar verildi.

Vatandaşlar Pansiyonlara Yerleştirildi

Apartmanda yaşayan halk, tedbir amaçlı olarak pansiyonlara yerleştirildi. Apartmanın alt katında bakkal işleten Özgür Arda, durum hakkında bilgi vererek, "Ekipler kontrolleri yaptı ve ardından apartmanın boşaltılmasına karar verdiler. Şu an apartmanda hiç kimse kalmadı. Önemli eşyalarınızı alın çıkın dediler," şeklinde konuştu.

Arda, ayrıca Balıkesir'de meydana gelen depremin tedirginliğiyle, yıkılma riski bulunan apartmanlar için alınan kararın isabetli olduğunu vurguladı.

