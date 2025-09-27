Edirne'de 6 Ton İpsala Pirinciyle Dev Pilav Festivalde Dağıtıldı

Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nde coğrafi işaretli İpsala pirincinden yapılan 6 ton pilav, ziyaretçilere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 19:08
Valilikçe düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" kapsamında, Söğütlük Millet Bahçesi'nde festivalin 3'üncü gününde coğrafi işaretli İpsala pirinciyle dev tencerede 6 ton pilav pişirildi ve vatandaşlara dağıtıldı.

Vali Yunus Sezer: "Edirne önemli bir çeltik üretim merkezi. İpsala pirinci dünyada birinci, İpsala pirinci bir inci diyoruz"

Etkinlik ve dağıtım

Vali Yunus Sezer, protokol üyeleri ve ünlü şefler dev tencerenin başına geçerek pişirme işlemini gerçekleştirdi. Dev tencerenin kapağı vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra pilav protokoldekilerce tabaklara konuldu.

Hazırlanan 6 ton pilav, festival ziyaretçilerinin yanı sıra kentteki aşevleri ve mahalle muhtarları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Vali Yunus Sezer, gazetecilere pişirilen pilavın hiçbir tanesinin israf edilmediğini söyledi.

Vali Sezer'in değerlendirmesi

Bu yıl festivalin ana temasının İpsala pirinci olduğunu belirten Sezer, usta şeflerle pilavın farklı çeşitlerini pişirdiklerini ifade etti. Sezer, Türkiye'de üretilen çeltiğin yarısının Edirne'de üretildiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Edirne önemli bir çeltik üretim merkezi. İpsala pirinci dünyada birinci, İpsala pirinci bir inci diyoruz. Gerçekten de kalitesiyle yiyebileceğimiz en iyi pirinç İpsala ve Edirne'de üretiliyor. Sofraya konulan her iki tabak pilavdan birisi Edirne'de, her dört tabaktan biri İpsala'da üretiliyor. Burası çeltiğin merkezi. Edirne'nin hakkını teslim edelim, üreticilerimiz büyük bir emek veriyor."

