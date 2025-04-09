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Edirne'de 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı: Sürücü Gözaltında

Edirne'de kamyonette yakalanan 8 düzensiz göçmenden sürücü insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:59
Edirne'de 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı: Sürücü Gözaltında

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı bir şüphelinin sürücülüğünü yaptığı kamyonette 8 düzensiz göçmen ele geçirildi. Söz konusu kamyonetin İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından kiralandığı belirtildi.

İnsan Kaçakçılığı İhbarı ile Operasyon

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı şüphesi üzerine 34 MTK 698 plakalı kamyoneti Avrupa Otoyolu Köseömer Dinlenme Tesisleri mevkisinde durdurdu. Yapılan aramada, 5 Suriye ve 3 Irak uyruklu toplamda 8 düzensiz göçmen ile birlikte bir şişme bot ele geçirildi.

Sürücü Gözaltında

Kamyonet sürücüsü M.D. hakkında, “insan kaçakçılığı” iddiasıyla işlem yapıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin ilk kez böyle bir işe karıştığını ve pişmanlık duyduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri devam eden M.D.'nin, kaçak göçmenlerin gönderilmesinin ardından sorumluluğunun araştırıldığı bildirildi. Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği aktarıldı.

Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücüsü "insan kaçakçılığı" iddiasıyla...

Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücüsü "insan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücüsü "insan kaçakçılığı" iddiasıyla...

Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücüsü "insan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

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