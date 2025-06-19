DOLAR
39,57 -0,11%
EURO
45,5 -0,27%
ALTIN
4.271,25 0,14%
BITCOIN
4.147.088,21 0,15%

Edirne'de 8. Lavanta Tarla Günleri Başladı

Edirne'de 8. Lavanta Tarla Günleri tüm coşkusuyla başladı. Etkinlik 29 Haziran'a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 09:52
Edirne'de 8. Lavanta Tarla Günleri Başladı

Edirne'de 8. Lavanta Tarla Günleri Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen 8. Edirne Lavanta Tarla Günleri, gerçekleştirilen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik, Edirne Valiliği'nin himayesinde, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin desteğiyle hayata geçirildi.

Lavantanın Ekonomik Değeri

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada lavantanın ekonomik değerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Edirne çiftçisi, alışık olduğu buğday, ayçiçeği ve çeltikten farklı olarak, lavantanın getireceği kazancı da görecektir," dedi.

2015'ten Beri Devam Eden Çalışmalar

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, lavanta ekimi çalışmalarının 2015 yılında başladığını belirtti. Tülek, Bulgaristan'daki Gül ve Tıbbi Bitkiler Araştırma Enstitüsü ile işbirliği protokolü imzaladıklarını aktardı.

Estetik ve Turizm Açısından Önemi

Lavanta tarlalarının sadece tarımsal değil, estetik ve turizm açısından da önemli bir değer kazandığını belirten Tülek, ziyaretçi sayısındaki artışa dikkat çekti. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, lavanta üretiminin bilimsel temellerle desteklendiğini ifade ederek, bu sürecin üreticilere yeni gelir kapıları açacağını söyledi.

Edirne'nin Mor Tarlaları

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, lavanta etkinliklerinin büyük bir ilgiyle karşılandığını belirterek, "Edirne'yi 1000 metrelik ipek kumaşa benzetiyoruz ama şu ana kadar yalnızca 100 metresini değerlendirebildik. Bugüne kadar lavanta etkinliklerine on binlerce kişi katıldı," dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sembolik lavanta hasadı gerçekleştirdi. Mor tarlalarda dolaşan vatandaşlar, Edirne Belediye Bandosu’nun müzik dinletisi eşliğinde anılarını ölümsüzleştirdi.

Etkinlik, 29 Haziran'a kadar her gün 09.30-20.30 saatleri arasında lavanta tarlasını ziyaret etmek isteyen herkese kapılarını açacak.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün "8. Edirne Lavanta Tarla...

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün "8. Edirne Lavanta Tarla Günleri", törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Mor tarlaları gezen vatandaşlar, Edirne Belediye Bandosunun müzik dinletisi eşliğinde fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün "8. Edirne Lavanta Tarla...

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün "8. Edirne Lavanta Tarla Günleri", törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Mor tarlaları gezen vatandaşlar, Edirne Belediye Bandosunun müzik dinletisi eşliğinde fotoğraf çektirdi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı
2
Antalya'da Yükselen Su Seviyesi 3 Kişiyi Mahsur Bıraktı, Kurtarıldılar
3
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açılışında Bağımlılıkla Mücadele Verilerini Paylaştı
4
Edirne'de 8. Lavanta Tarla Günleri Başladı
5
TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!
6
Almanya'da CDU/CSU ve SPD Koalisyon Müzakereleri Başlıyor
7
İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Yürüyüşüne İzin Verilmedi

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!