Edirne'de 8. Lavanta Tarla Günleri Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen 8. Edirne Lavanta Tarla Günleri, gerçekleştirilen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik, Edirne Valiliği'nin himayesinde, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin desteğiyle hayata geçirildi.

Lavantanın Ekonomik Değeri

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada lavantanın ekonomik değerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Edirne çiftçisi, alışık olduğu buğday, ayçiçeği ve çeltikten farklı olarak, lavantanın getireceği kazancı da görecektir," dedi.

2015'ten Beri Devam Eden Çalışmalar

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, lavanta ekimi çalışmalarının 2015 yılında başladığını belirtti. Tülek, Bulgaristan'daki Gül ve Tıbbi Bitkiler Araştırma Enstitüsü ile işbirliği protokolü imzaladıklarını aktardı.

Estetik ve Turizm Açısından Önemi

Lavanta tarlalarının sadece tarımsal değil, estetik ve turizm açısından da önemli bir değer kazandığını belirten Tülek, ziyaretçi sayısındaki artışa dikkat çekti. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, lavanta üretiminin bilimsel temellerle desteklendiğini ifade ederek, bu sürecin üreticilere yeni gelir kapıları açacağını söyledi.

Edirne'nin Mor Tarlaları

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, lavanta etkinliklerinin büyük bir ilgiyle karşılandığını belirterek, "Edirne'yi 1000 metrelik ipek kumaşa benzetiyoruz ama şu ana kadar yalnızca 100 metresini değerlendirebildik. Bugüne kadar lavanta etkinliklerine on binlerce kişi katıldı," dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sembolik lavanta hasadı gerçekleştirdi. Mor tarlalarda dolaşan vatandaşlar, Edirne Belediye Bandosu’nun müzik dinletisi eşliğinde anılarını ölümsüzleştirdi.

Etkinlik, 29 Haziran'a kadar her gün 09.30-20.30 saatleri arasında lavanta tarlasını ziyaret etmek isteyen herkese kapılarını açacak.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün "8. Edirne Lavanta Tarla Günleri", törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Mor tarlaları gezen vatandaşlar, Edirne Belediye Bandosunun müzik dinletisi eşliğinde fotoğraf çektirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün "8. Edirne Lavanta Tarla Günleri", törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Mor tarlaları gezen vatandaşlar, Edirne Belediye Bandosunun müzik dinletisi eşliğinde fotoğraf çektirdi.