Edirne'de Aileler Yemek Yarışmasında Şef Adayları Yarıştı

Edirne'de Aileler Yemek Yarışması Heyecanı

Edirne, "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde anlam dolu bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim müdürlüklerinin işbirliğiyle gerçekleşen Aileler Yemek Yarışması, Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı mutfağında yapıldı.

Bu özel etkinlikte, "Kandilli mantı", "mamzana" ve "keşkül" gibi lezzetli yemekleri prepare eden 6 aile, en iyi tarifi ortaya koymak için büyük bir gayret gösterdi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmanın jüri değerlendirmesi sonunda, Değirmenci ailesi - oğulları Arslan, annesi Nihal ve babası Zafer - birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Aileye ödülünü veren İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, tüm ailelerin mutfakta gösterdiği özeni vurguladı ve gelecekte başarılı şefler olabileceklerini belirtti.

Yarışmaya katılan Ayşe Pelin Soytürk de, babası İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve annesi Yasemin Soytürk ile birlikte ikincilik elde etti. İkinciliği kutlayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak, bu tür etkinliklerin önemine değindi.

Üçüncülük ve Katılım Belgeleri

Yarışmanın üçüncüsü ise Özen ailesi oldu. Okul Müdürü İlhan Dinç, yarışmanın büyük ilgi gördüğünü ve katılımcı ailelerin desteklerinin önemli bir rol oynadığını belirtti. Tüm yarışmacılara katılım belgesi ve hediye verildi.

Jüri üyeleri, profesyonel şefler Hasan Çetin, Sedat Kocadoğan, İsmail Ergin ve Gökhan Çekver, tüm aileleri gösterdikleri çaba için kutladı.

Edirne'de "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Aileler Yemek Yarışması düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim müdürlüklerinin işbirliğiyle düzenlenen yarışmada aileler, Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı mutfağında çeşitli yemekler hazırladı. "Kandilli mantı", "mamzana" ve "keşkül" yemekleri yapan 6 aile, en lezzetli tarifi ortaya koymak için ter döktü.

Edirne'de "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Aileler Yemek Yarışması düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim müdürlüklerinin işbirliğiyle düzenlenen yarışmada aileler, Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı mutfağında çeşitli yemekler hazırladı. "Kandilli mantı", "mamzana" ve "keşkül" yemekleri yapan 6 aile, en lezzetli tarifi ortaya koymak için ter döktü.