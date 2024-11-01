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Edirne'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı, 7 Yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ambulans ve otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:45
Edirne'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı, 7 Yaralı

Edirne'de Kaza: Ambulans ve Otomobil Çarpıştı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen kazada, ambulans ile otomobil çarpıştı ve olay sonucunda toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Keşan Devlet Hastanesi'nden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hasta taşıyan T.G. yönetimindeki 22 ABR 458 plakalı ambulans, Çöpköy Mahallesi girişindeki kavşakta, O.K. idaresindeki 59 AGJ 763 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Ambulansta bulunan sürücü T.G., sağlık personeli G.Y. ve M.E., hasta yakını A.S. ile hasta M.S. ve otomobilin sürücüsü O.K. ile yolcusu A.O.K. kazadan etkilenerek yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi...

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

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