Eski Zonguldak Belediye Başkanı Yüksel Aytaç Vefat Etti

Zonguldak Belediyesi eski başkanlarından, İnşaat Mühendisi Yüksel Aytaç 89 yaşında, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Aytaç’ın vefatı, ailesi, yakınları ve Zonguldak’ta uzun yıllar birlikte görev yaptığı isimler arasında üzüntüyle karşılandı.

Görev dönemi

Yüksel Aytaç, 1989-1994 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Zonguldak Belediyesi'nden taziye

Zonguldak Belediyesi taziye mesajı yayımladı:

"Zonguldak eski Belediye Başkanlarımızdan, 1989-1994 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı görevini yürüten, şehrimize değerli hizmetleri bulunmuş Yüksel Aytaç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Zonguldak halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz"

