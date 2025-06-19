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Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın: 50 Dekar Alan Zarar Gördü

Edirne'de bir buğday tarlasındaki yangın, çiftçilerin ve itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 50 dekar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 15:23
Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın: 50 Dekar Alan Zarar Gördü

Edirne'de Yangın Paniği: Buğday Tarlası Kül Oldu

Edirne'nin Avarız köyünde meydana gelen yangında 50 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın, çiftçilerin dikkatli gözleri sayesinde tespit edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yandaki tarlalara sıçradı. Çiftçilerin acil olarak itfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Çiftçilerin tarlaları sürerek yangının ilerlemesini durdurmaya çalışması ve itfaiye ekiplerinin hızla müdahale etmesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak, tarlaların önemli bir kısmında ciddi zarar oluştu.

Bu olay, çiftçilerin buğday ekim döneminde karşılaştığı riskleri bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililer yangın güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Edirne'de buğday tarlasında çıkan ve çiftçiler ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen...

Edirne'de buğday tarlasında çıkan ve çiftçiler ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dekar ekili alan zarar gördü.

Edirne'de buğday tarlasında çıkan ve çiftçiler ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen...

Edirne'de buğday tarlasında çıkan ve çiftçiler ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dekar ekili alan zarar gördü.

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